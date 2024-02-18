Главные новости недели

1. AlphaRM представил рейтинг аптечных сетей за 2023 год. Первое место по доле в общем обороте аптечных продаж заняла «Ригла». «Апрель», как и в 2022 году, на втором месте. При этом сеть стала самой крупной — в ее составе на конец декабря было более 7,4 тыс. аптек. Также на этой неделе в RNC Pharma подвели итоги года. В аналитической компании отметили, что развитие онлайн-канала в рознице замедлилось. E-com фактически исчерпал возможности роста в условиях ограничений по разрешенному к продаже ассортименту. Подробнее…

2. Аптека в Волгограде незаконно вычла стоимость лекарств с истекающим сроком годности из зарплаты фармацевта. При расчете увольняющегося сотрудника работодатель выплатил ему на 32 тыс. руб. меньше, чем полагалось. В прокуратуре констатировали, что таким образом фактически работодатель заставил его выкупить товар, обезопасив себя от возможных экономических потерь. По результатам проверки заведующего аптекой и саму фармацевтическую организацию привлекли к административной ответственности за нарушения. Подробнее…

3. Минздрав исключил из ГРЛС 18 регистрационных удостоверений на препараты. Основная часть РУ принадлежит компании «Фармстандарт-УфаВИТА». Среди них есть средства, применяющиеся при отравлениях. Также среди держателей удостоверений исключенных препаратов Teva, Sanofi и Novo Nordisk. Подробнее…

4. «Биокад» подал в Минздрав документы для регистрации первого в классе оригинального препарата BCD-180. Он предназначен для терапии пациентов с аксиальным спондилоартритом (болезнь Бехтерева). Препарат разработан компанией совместно с группой ученых РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Механизм действия разработки не имеет аналогов в мире, сообщили в пресс-службе «Биокада». Подробнее…

5. Провизорам могут разрешить проходить альтернативную службу. С такой инициативой выступили в Минтруда. Также ведомство предлагает обновить перечень организаций, где предусматривается прохождение альтернативной службы. Подробнее…