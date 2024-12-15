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Главные новости недели

15.12.2024
14:40
Ринат Васбеев
Представляем TOP5 событий недели, опубликованных в ленте новостей «ФВ».
Фото: Фармацевтический вестник

1. Роспотребнадзор запретил реализацию БАД с литием. Служба выявила нарушения, связанные с безопасностью биологически активных добавок. Свидетельства о госрегистрации на них выданы уполномоченным органом Армении. Подробнее... 

2. «Ригла» объединилась с крупнейшей аптечной сетью ДФО. В сделку вошли 293 аптеки, расположенные во всех регионах ДФО, исключая Чукотский АО. Аптечная сеть рассчитывает с начала следующего года нарастить общую долю на рынке до 10%. Подробнее...

3. Комиссия Минздрава по лекарственным перечням провела два заседания. На одном из них было принято решение об исключении из Перечня ЖНВЛП восьми препаратов. Также комиссия проголосовала за агрегированные лекарственные формы препаратов из Перечня ЖНВЛП. На втором заседании комиссия отменила два своих решения, которые она приняла в августе. 

4. Росздравнадзор выявил риски дефектуры натрия хлорида для инфузий. ФАС пересмотрела цены на физраствор 26 предельных отпускных цен на ряд форм выпуска. Средний размер увеличения составил 28%. Позже министр здравоохранения опроверг дефицит физраствора в стране. 

5. «ФВ» провел эксперимент и заказал запрещенный к продаже БАД с мелатонином на маркетплейсе, а также купил его в розничном магазине спортивного питания. О том, как товар прошел кассовый «барьер» и что на это ответил ЦРПТ, читайте в материале «Игра не по правилам»

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