Главные новости недели

1. Компания «Джодас Экспоим» обратилась в суд с исками к Минздраву. Она требует признать незаконными решения регулятора об отмене регистрации и исключении из ГРЛС двух его препаратов. Подробнее...

2. Выход сразу двух крупнейших игроков онлайн-коммерции на фармрынок может существенно его изменить. О планах по развитию сервисов доставки и бронирования лекарств одновременно заявили Яндекс и Wildberries. Что говорят эксперты и участники рынка? Подробнее...

3. Минздрав намерен утвердить критерии качества биодобавок к пище и их эффективности в зависимости от степени влияния на здоровье человека. Они лягут в основу формирования специального перечня БАД. Подробнее...

4. Стали известны детали по отчислениям на рекламу в интернете. Они будут ежеквартальными. Максимальный размер платежей составит 3% от дохода за распространение рекламы. Если платеж не прошел в течение десяти дней после уведомления, то долг взыщут принудительно. Подробнее...

5. Полный переход на электронные медицинские книжки перенесли еще на один год, такое решение принял Минздрав. Изначально планировалось отказаться от бумажных версий еще в 2023 году. Подробнее...