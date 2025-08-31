Главные новости недели

1. Эксперты опровергли сообщения СМИ о введении новых штрафов для аптек за неинформирование о дешевых аналогах лекарств. Такая норма содержалась и в прежнем приказе о правилах НАП. Проверка грозит аптеке только в ходе контрольной закупки после жалобы потребителя. Подробнее...

2. Гендиректором «Хемофарм» (входит в ГК«Нижфарм») назначен Антон Мурачев. Его ключевыми задачами в новой должности станут развитие кадрового потенциала предприятия и модернизация производства. Подробнее...

3. «ФВ» подготовил сравнительную таблицу эффективности препаратов в снижении веса от семаглутида до новых пероральных препаратов. Среди них orforglipron от Eli Lilly и ecnoglutide китайской компании Sciwind Biosciences. Подробнее...

4. ФАС выявила признаки сговора при госзакупке орфанного препарата «Элапраза» на 5,9 млрд руб. Антимонопольный орган подозревает заключение запрещенного соглашения между компаниями «Такеда Фармасьютикалс» и «Фармимэкс». Подробнее...

5. Студенты-бюджетники, обучающиеся по программам фармобразования, будут заключать договор о целевом обучении — с такой инициативой выступил Минздрав. Продолжить обучение в ординатуре они смогут при заключении нового целевого договора с тем же заказчиком. Подробнее...