Главные новости недели

12.10.2025
14:40
Отделновостей
Представляем TOP5 событий недели, опубликованных в ленте новостей «ФВ».
Фото: Фармацевтический вестник

1. Законопроект, обязывающий всех студентов-бюджетников медицинских и фармацевтических специальностей заключать договор о целевом обучении, прошел первое чтение в Госдуме РФ. Документ не разделяет студентов медицинских и фармацевтических специальностей и предлагает общие формулировки. Подробнее...

2. Институт принудительного лицензирования ждет реформа. В ближайшее время в Госдуму РФ будет внесен законопроект о внесении поправок в ряд нормативно-правовых актов, которые призваны сделать максимально невыгодной недобросовестную конкуренцию между отечественными производителями и иностранными патентообладателями. Подробнее... 

 3. ФАС России пригрозила возбудить первое дело за злоупотребление Постановлением Правительства РФ № 1771, регулирующим повышение цен в случае риска дефицита лекарств. На форуме «Биопром» чиновники подискутировали, не пора ли отменить механизм. Подробнее...

4. Марганцовка может содержаться в металлическом шкафу или в отдельном закрывающемся помещении, объяснили в Минздраве России. Ранее аптеки сообщили, что в связи с новыми правилами хранения перманганата калия они отказываются от ее реализации, а заводы прекратили выпуск препарата. Подробнее...

5. В правила проведения санитарно-эпидемиологического надзора внесли изменения. Плановые проверки для ряда организаций будут заменены на обязательные профилактические визиты, изменится их периодичность, появится возможность для их дистанционного проведения и новое направление контроля. Подробнее...

