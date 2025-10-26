Главные новости недели

1. «Кагоцел» исключили из списка иммуномодулирующих средств с широким противовирусным действием, рекомендованных для лечения гриппа, но добавили четыре новых препарата. Также добавлено новое противокашлевое средство. Минздрав России обновил клинические рекомендации по ведению взрослых пациентов с гриппом. Подробнее...

2. Депутат Госдумы РФ Бадма Башанкаев обратился к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко. Сотрудники аптек массово сталкиваются с отказами в прохождении обязательной периодической аккредитации, что создает угрозу ухода квалифицированных кадров из отрасли, которая уже испытывает серьезный дефицит фармспециалистов. Подробнее...

3. Количество обращений граждан в Росздравнадзор по вопросам обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями увеличилось почти на 18% по сравнению с прошлым годом. Почти на 20% выросло число жалоб на отсутствие лекарств. Однако более глубокий анализ показывает, что не все претензии обоснованы. Подробнее...

4. Коллегия ЕЭК одобрила корректировку правил регистрации лекарств в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Проект изменений направлен на унификацию и упрощение процедур для производителей, а также на повышение прозрачности экспертизы. Подробнее...

5. Аптеку сети «Башфармация» оштрафовали на 500 тыс. руб. за продажу препарата, который ранее попал в забраковку Росздравнадзора. Аптека успела отпустить восемь упаковок препарата забракованной серии. Подробнее...