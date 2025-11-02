Главные новости недели

1. Коллективное обращение фармспециалистов по поводу сложностей, с которыми сталкиваются фармработники при прохождении профессиональной аккредитации, отправлено в Правительство России, Госдуму РФ и Минздрав РФ. Его подписали более 1,1 тыс. фармработников. Тем временем Федеральный аккредитационный центр не признал проблем с аккредитацией специалистов. Подробнее...

2. Продление национальных регудостоверений станет проще. Изменения в Правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения, которые так ждала фарминдустрия, вступят в силу с 7 ноября этого года. Подробнее...

3. В рейтинг РБК «500 крупнейших компаний России» за 2024 год вошли 23 фармкомпании. Среди них 15 производителей, пять фармдистрибьюторов и три аптечные сети. Подробнее...

4. С 7 января 2026 года все аптеки должны будут использовать сертифицированные модули проверки информации о товаре — ТС ПИоТ. Эта мера призвана защитить бизнес от непреднамеренных ошибок при реализации препаратов. В реестре «Честного знака» числится лишь один поставщик, чье оборудование совместимо с ККТ двух производителей. Подробнее...

5. «Северная звезда» обнаружила, что подрядчик фактически не провел часть мероприятий по продвижению лекарств. Суд обязал ответчика вернуть 51 млн руб. Подробнее...