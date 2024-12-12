Новый глава антимонопольного ведомства США упростит заключение сделок в фармсекторе

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул Эндрю Фергюсона на пост главы Федеральной торговой комиссии (FTC) страны, что может благоприятно отразиться на фармацевтическом секторе. Об этом политик сообщил в своей социальной сети Truth Social.

В случае утверждения кандидатуры Сенатом США Фергюсон займет место нынешней председательницы правления антимонопольного ведомства Лины Хан, срок полномочий которой подошел к концу в сентябре этого года. Его текущая должность – комиссар FTC от Республиканской партии в составе коллегии из пяти членов, которые совместно определяют политику и направление работы госоргана под руководством председателя, назначаемого главой государства.

Как пишет газета New York Times, во время встречи переходной команды Трампа Фергюсон выступил за пересмотр некоторых инициатив Хан. Предполагается, что при нем FTC займет более мягкую позицию в отношении антимонопольного регулирования, особенно в части надзора за сделками фармкомпаний.

На посту председателя ведомства Хан активно противодействовала крупным слияниям в отрасли. В частности, в 2023 году комиссия подала иск против Amgen с целью воспрепятствовать сделке по покупке Horizon за 27,8 млрд долл.

Регулятор опасался, что производитель будет использовать свои возможности для продвижения дорогостоящих препаратов, которые получит от приобретаемой компании, и займет положение монополиста на рынке. К примеру, Amgen могла бы предлагать скидки на свои продукты-бестселлеры при условии, что страховые компании будут отдавать предпочтение лекарствам Horizon. В августе 2023 года стороны достигли соглашения – фармгигант обязался вести продажи новых препаратов, приобретенных в результате сделки, отдельно от своего портфеля.

За последнее время Трамп предложил ряд спорных кандидатур на ключевые посты в системе здравоохранения США: противника вакцинации Роберта Кеннеди-младшего – на пост министра здравоохранения; критика локдаунов и обязательной вакцинации Джея Бхаттачарию – на должность руководителя Национальных институтов здравоохранения (NIH); хирурга Мартина Макари, известного своей критикой фармкомпаний и неоднозначными высказываниями о COVID-19, – на пост главы FDA.