В Госдуме обсудили перечень не совместимых с вождением лекарств

17.09.2025
18:01
Дина Коблова
Перечень запрещенных водителям препаратов разрабатывается Минздравом, заявили в ходе заседания Комитета Госдумы по охране здоровья. При этом депутаты не поддержали инициативу о маркировке таких препаратов специальным знаком. Вопрос решается в рамках законопроекта об административной ответственности за прием ряда препаратов водителями.
Фото: 123rf.com

Минздрав разрабатывает перечень лекарственных препаратов, употребление которых водителем запрещено или нежелательно, об этом сообщили на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья, пишет «Парламентская газета».

Члены комитета не поддержали законопроект № 909432-8 о маркировке запрещенных для водителей препаратов, которые содержат наркотические или психотропные вещества. Автор инициативы предложил наносить знак «въезд запрещен» в инструкцию к таким лекарствам. В пояснительной записке в качестве препаратов, которые могут быть запрещены водителям, привели в пример «Корвалол», «Валокордин», «Пенталгин-Н», «Валосердин» и «Валоферин» и другие.

В мае Госдума приняла в первом чтении законопроект № 379447-8 об административной ответственности для водителей, севших за руль после приема определенных препаратов, не являющихся наркотическими, но ухудшающих реакцию. Перечень не совместимых с вождением лекарств утвердит правительство.

Ранее в Госдуме также заявили, что ждут от Минздрава и МВД перечень лекарств, которые могут симулировать эффект опьянения, а также ухудшают внимание и реакцию.

Начиная с 2020 года депутаты неоднократно предлагали наносить на лекарственные препараты, которые могут повлиять на внимательность водителей и скорость их реакции, специальную маркировку «движение запрещено». Такая мера позволила бы повысить безопасность участников дорожного движения и улучшить информированность граждан.

В 2022 году эту идею поддержало МВД. В ноябре того же года Конституционный суд признал неконституционной норму КоАП РФ, которая позволяла привлекать к ответственности водителей в состоянии «лекарственного» опьянения без определения его критериев. Затем МВД опубликовало проект поправок в ст.12.8 КоАП РФ, которые позволяют штрафовать или лишать прав водителей за употребление лекарственных средств, которые не относятся к этиловому спирту, наркотикам или психотропным веществам.

В июне 2023 года правительство внесло в Госдуму законопроект о наказании за прием водителями определенных препаратов, не являющихся наркотическими, но ухудшающих внимательность и реакцию.

В мае 2024 года Минздрав составил перечень лекарственных препаратов, употребление которых водителем запрещено или нежелательно. В министерстве отметили, что представленный список лекарственных препаратов не является проектом нормативного акта, а также не устанавливает какого-либо запрета или санкции за его нарушение. Перечень носит информационный характер.

