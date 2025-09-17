В Госдуме обсудили перечень не совместимых с вождением лекарств
Минздрав разрабатывает перечень лекарственных препаратов, употребление которых водителем запрещено или нежелательно, об этом сообщили на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья, пишет «Парламентская газета».
Члены комитета не поддержали законопроект № 909432-8 о маркировке запрещенных для водителей препаратов, которые содержат наркотические или психотропные вещества. Автор инициативы предложил наносить знак «въезд запрещен» в инструкцию к таким лекарствам. В пояснительной записке в качестве препаратов, которые могут быть запрещены водителям, привели в пример «Корвалол», «Валокордин», «Пенталгин-Н», «Валосердин» и «Валоферин» и другие.
В мае Госдума приняла в первом чтении законопроект № 379447-8 об административной ответственности для водителей, севших за руль после приема определенных препаратов, не являющихся наркотическими, но ухудшающих реакцию. Перечень не совместимых с вождением лекарств утвердит правительство.
Ранее в Госдуме также заявили, что ждут от Минздрава и МВД перечень лекарств, которые могут симулировать эффект опьянения, а также ухудшают внимание и реакцию.
Начиная с 2020 года депутаты неоднократно предлагали наносить на лекарственные препараты, которые могут повлиять на внимательность водителей и скорость их реакции, специальную маркировку «движение запрещено». Такая мера позволила бы повысить безопасность участников дорожного движения и улучшить информированность граждан.
В 2022 году эту идею поддержало МВД. В ноябре того же года Конституционный суд признал неконституционной норму КоАП РФ, которая позволяла привлекать к ответственности водителей в состоянии «лекарственного» опьянения без определения его критериев. Затем МВД опубликовало проект поправок в ст.12.8 КоАП РФ, которые позволяют штрафовать или лишать прав водителей за употребление лекарственных средств, которые не относятся к этиловому спирту, наркотикам или психотропным веществам.
В июне 2023 года правительство внесло в Госдуму законопроект о наказании за прием водителями определенных препаратов, не являющихся наркотическими, но ухудшающих внимательность и реакцию.
В мае 2024 года Минздрав составил перечень лекарственных препаратов, употребление которых водителем запрещено или нежелательно. В министерстве отметили, что представленный список лекарственных препаратов не является проектом нормативного акта, а также не устанавливает какого-либо запрета или санкции за его нарушение. Перечень носит информационный характер.
