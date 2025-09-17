В Госдуме обсудили перечень не совместимых с вождением лекарств

Минздрав разрабатывает перечень лекарственных препаратов, употребление которых водителем запрещено или нежелательно, об этом сообщили на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья, пишет «Парламентская газета».

Члены комитета не поддержали законопроект № 909432-8 о маркировке запрещенных для водителей препаратов, которые содержат наркотические или психотропные вещества. Автор инициативы предложил наносить знак «въезд запрещен» в инструкцию к таким лекарствам. В пояснительной записке в качестве препаратов, которые могут быть запрещены водителям, привели в пример «Корвалол», «Валокордин», «Пенталгин-Н», «Валосердин» и «Валоферин» и другие.

В мае Госдума приняла в первом чтении законопроект № 379447-8 об административной ответственности для водителей, севших за руль после приема определенных препаратов, не являющихся наркотическими, но ухудшающих реакцию. Перечень не совместимых с вождением лекарств утвердит правительство.

Ранее в Госдуме также заявили, что ждут от Минздрава и МВД перечень лекарств, которые могут симулировать эффект опьянения, а также ухудшают внимание и реакцию.