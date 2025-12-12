Фармспециалисты рассказали о своем опыте прохождения периодической аккредитации

Примерно четверть участников опроса «ФВ» считают, что процедура прохождения периодической аккредитации «организована хорошо». Почти каждый десятый считает, что сотрудники Федерального аккредитационного центра (ФАЦ) работают хорошо, но подчас «слишком формально». «ФВ» изучил и их опыт, и предложения по улучшению процедуры аккредитации и системы допуска к профессии.

История вопроса

В октябре депутат Госдумы РФ Бадма Башанкаев обратился с письмом к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, в котором рассказал, что фармработники массово сталкиваются с отказами в прохождении обязательной периодической аккредитации, сообщал «ФВ». «Это создает угрозу ухода квалифицированных кадров из отрасли, которая уже испытывает серьезный дефицит специалистов», — подчеркнул депутат. По его информации, основные трудности возникают с заведующими структурным подразделением (аптекой, аптечным пунктом, отделом). Ранее эти должности назывались «заведующий аптекой-провизор», «заведующий аптечным пунктом-провизор», «заведующий отделом-провизор», но затем были внесены изменения в квалификационные требования. Дополнение «провизор» в названии было упразднено, хотя должностные обязанности остались без изменений.

«Начиная с февраля 2025 года Федеральный аккредитационный центр (ФАЦ) прекратил засчитывать в стаж периоды работы в должностях с дополнением «провизор», — сказано в обращении, о получении ответа на которое не сообщалось.

Спустя несколько дней фармспециалисты России направили коллективное обращение в Правительство РФ, Госдуму РФ и Минздрав РФ аналогичного содержания. «Из-за несогласованности нормативных актов и отсутствия переходных положений опытные специалисты, десятилетиями проработавшие в фарморганизациях, фактически оказываются исключенными из профессии», — говорится в письме, информировал «ФВ».

Провизоры с длительным стажем сталкиваются с отказами в аккредитации из-за различий в записях трудовой книжки («провизор», «провизор-аналитик», «провизор-организатор»), говорится в обращении. В отдельных случаях Федеральный аккредитационный центр (ФАЦ) расценивает такие записи как перерыв стажа, что противоречит сути фармдеятельности. Исправление старых записей невозможно, поскольку многие аптечные организации, где эти записи делались 20–25 лет назад, ликвидированы, отмечается в письме.

Однако ФАЦ не признал проблем с аккредитацией специалистов. На обращение Альянса фармассоциаций он ответил, что допуск к аккредитации специалистов осуществляется в соответствии с требованиями Положения об аккредитации специалистов, утвержденного Приказом Минздрава России № 709н от 28.10.2022, а проблемы с ее прохождением в основном вызваны ошибками кадровых служб аптек. Если последние приведут наименования должностей в соответствие с квалификационными требованиями Минздрава России, не аккредитованными к концу года останутся всего около тысячи специалистов, пояснила руководитель ФАЦ Анна Клиновская.

Что показал опрос «ФВ»

Анонимный онлайн-опрос «Аккредитация фармспециалистов. С какими проблемами вы сталкиваетесь?» проходил на сайте «ФВ» с 28 октября по 7 декабря, в нем приняли участие 1305 человек.

Успешно прошли аккредитацию в 2025 году 322 респондента, а 255 — пытались, но получили отказ. Основания самые разные, но самая частая — несоответствие должности номенклатуре должностей. Один из участников сообщил, что трижды подавал документы и каждый раз получал отказ со ссылкой на разные причины. Также респонденты сталкивались с отказом из-за отсутствия интернатуры, хотя специалисты закончили институт в 1983—2000 годах, когда не было требования о прохождении интернатуры.

«Имею два сертификата: «Управление и экономика фармации» и «Фармтехнология», — написала в комментарии к ответу одна из участниц опроса. — Фармтехнологию прошла со второго раза, отказ был потому, что якобы не было стажа работы в 2015—2018 годах. Пришлось просить работодателя, чтобы он поменял запись в трудовой книжке (на данный момент работодатель подал документы на ликвидацию). По УЭФ в аккредитации отказали, так как нет стажа до 2023 года руководящей должности».

Отказывали несколько раз — причина: «не загружено портфолио», хотя оно было загружено, поделилась опытом другая участница. По ее словам, «опытные коллеги подсказали, это означает, что в портфолио ошибка. Где и какая — догадываюсь самостоятельно, отправляя документы снова и снова. Они еще и висят на рассмотрении по две недели».

Несколько специалистов связали невозможность пройти аккредитацию с техническими сбоями на сайте. Несколько респондентов получили отказ 4—10 раз.

244 участника опроса находятся в процессе прохождения аккредитации — результат пока неизвестен. 192 респондента аккредитацию еще не проходили, так как у них есть действующая аккредитация. Два человека выразили неуверенность в том, что будут ее проходить: один респондент уходит в декретный отпуск, другой — на пенсию.

Как фармспециалисты оценивают работу Федерального аккредитационного центра (ФАЦ)? 329 человек ответили, что в целом все организовано хорошо. Это самый популярный ответ.

Почти 300 участников согласны, что дело не в ФАЦ, а в самой системе — она нуждается в пересмотре.

«Надо признать, что эффективность получения знаний, о которой говорилось в процессе перехода с сертификации на аккредитацию, не выросла», — убежден один из участников опроса.

«Необходимо вернуть прохождение повышения квалификации на региональный уровень, как было раньше», — уверен еще один фармспециалист.

«Я считаю, что работа в фармкомпании не должна относиться к прерыванию фармстажа, это тоже работа с лекарственными препаратами, требующая профессиональных навыков и знаний в области фармации, экономики, менеджмента, маркетинга и т.д.», — указал респондент.

124 человека отметили, что работа ФАЦ вызывает вопросы.

«Раньше было проще, на вопросы тестов ответили — и никаких заморочек», — пояснил один из участников опроса.

«Почему каждый раз выявляют разные ошибки? — поинтересовался другой фармспециалист. — Я шесть раз подавала документы».

На четвертом месте (99 респондентов) — ФАЦ работает профессионально, но слишком формально.

«В аптеку берут на работу медиков, и они трудятся без аккредитации. А специалисты с высшим образованием мучаются с подачей документов», — написал участник опроса.

«Непонятно, почему провизоры-технологи не могут занимать должность провизора», — добавил другой респондент.

«Хотелось бы, чтобы была возможность после отказа в аккредитации устранять выявленные замечания в этом же заявлении, а не создавать новое, чтобы было понимание, что работа ведется и не просто робот нам отказывает», — высказал пожелание фармспециалист.

Почти 600 участников опроса согласны, что нужна «амнистия» для специалистов, прошедших переподготовку до изменения правил. 161 человек ответил, что она нужна, но только для специалистов с большим стажем. 45 респондентов против амнистии: нужно действовать строго по новым правилам.

Как, по мнению фармспециалистов, можно улучшить систему аккредитации? Самый популярный ответ (533) — упростить проверку документов и признание стажа. На втором месте (71) — повысить прозрачность решений ФАЦ. Почти 50 человек выбрали оба этих варианта ответа.

Почти половина опрошенных (575) считает, что сложившаяся с аккредитацией ситуация негативно влияет на кадровую обеспеченность аптечных организаций.

«Специалистов с образованием массово переоформляют на консультантов», — констатировал один из респондентов.

«Кадровый дефицит проявится в январе 2026 года. Сейчас сетевые аптеки меняют должность на консультанта, чтобы человек мог продолжить работать, но в государственных учреждениях так не получится сделать. Старшее поколение выдавливают с рабочих мест, и это происходит на фоне увеличения пенсионного возраста. Все это может вызвать социальную напряженность, потому что нам не на что будет жить!» — сделал прогноз один из респондентов.

Пока влияние ситуации с аккредитацией на фармотрасль умеренное, полагают 136 опрошенных. А 57 человек ответили, что это локальная проблема, не системная.