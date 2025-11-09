Главные новости недели

1. Правительство РФ учло предложения по налоговой реформе и обещает поэтапный переход на НДС для малого и среднего бизнеса. Кроме того, в сельских и труднодоступных населенных пунктах сохранится патентная система налогообложения. Подробнее...

2. «Ригла» продолжает усиливать свои позиции на фармрынке Тверской области. Компания закрыла сделку по приобретению местной аптечной сети. Подробнее...

3. Более 80% проверенных производителей БАД в России оказались псевдопроизводителями, не имеющими реальных мощностей. Такие данные по итогам полугодового мониторинга озвучил замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов. Выездные проверки показали, что по адресам регистрации многих компаний находятся жилые дома или пустыри. Подробнее...

4. Аптечная сеть «АСНА» намерена войти в TOP5 аптечных сетей. Компания заявила о создании партнерской аптечной сети, что поможет конкурировать с федеральными аптечными сетями, которые сегодня получают значительно больше бонусов от производителей, чем остальные участники рынка. Подробнее...

5. Правила формирования перечня одурманивающих веществ утверждены Правительством РФ. В нем прописан состав комиссии по формированию перечня и сроки для внесения и рассмотрения предложений. Подробнее...