Главные новости недели

1. Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект об обязательном целевом обучении и участии в программе наставничества студентов медицинских и фармацевтических образовательных программ, впервые прошедших первичную аккредитацию специалиста. Подробнее...

2. Минфин РФ разъяснил порядок применения правила «второй лишний» при закупках лекарств. Ограничение на закупку препаратов, произведенных за пределами ЕАЭС, будет действовать только на лекарства, включенные в Перечень ЖНВЛП. При закупке препаратов, входящих в Перечень ЖНВЛП, но не относящихся к СЗЛС, применяется требование о поставке препаратов исключительно российского происхождения. Подробнее...

3. Правительство РФ дополнило перечень сильнодействующих и ядовитых веществ 11 новыми позициями, установив для них пороговые значения. Подробнее...

4. Правительство РФ упразднило систему инспектирования по национальным правилам надлежащей производственной практики (GMP). Документы утратят силу с 1 марта 2026 года. Решение принято в рамках перехода к Правилам GMP Евразийского экономического союза. Подробнее...

5. РБК и Forbes представили рейтинги лучших работодателей за 2025 год. В этом году в рейтинг от РБК вошли шесть фармкомпаний, что на две больше, чем в 2024 году. В рейтинг Forbes включили семь фармкомпаний. Подробнее...