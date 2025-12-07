Главные новости недели

1. Минздрав РФ расширил перечень препаратов, подлежащих ПКУ. С 1 марта 2026 года в список войдут габапентин, баклофен, прастерон и комбинация дицикловерин + парацетамол. Эксперты опасаются, что это снизит доступность габапентина для пациентов в малых городах и сельской местности. Подробнее...​

2. Минздрав РФ согласился продлить действие специальности «Фармацевтическая технология» до конца 2026 года. Ранее предполагалось, что она будет упразднена с 31 декабря 2025 года, что поставило бы под угрозу трудоустройство выпускников ординатуры 2026 года. Подробнее...​

3. Минпромторг РФ рассматривает возможность переноса сроков обязательного внедрения модулей «Честного знака» для проверки маркированных товаров в аптеках. Участники рынка заявили о неготовности поставщиков ПО и обслуживающих кассовую технику компаний к запуску системы с 7 января 2026 года, что грозит остановкой отпуска препаратов. Подробнее...​

4. Ассоциация «СоюзФарма» обратилась в правительство с просьбой ввести специальный налоговый режим для малых и средних аптечных предприятий. Из-за налоговой реформы многие региональные и сельские аптеки оказались под угрозой закрытия, так как не выдерживают растущих издержек. Подробнее...​

5. Суд по интеллектуальным правам разрешил компании «Акрихин» вводить в оборот дженерик «Фордиглиф» (дапаглифлозин), несмотря на действующий патент AstraZeneca. Суд счел, что AstraZeneca злоупотребила правом, получив дополнительный патент для искусственного продления срока защиты препарата. Подробнее...​​