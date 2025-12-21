Главные новости недели

1. Опубликован полный текст решения Арбитражного суда Москвы по иску «Герофарма» к создателям реалити-шоу «Большие девочки». В материалах дела не представлено доказательств, свидетельствующих о дискредитации ответчиками социальной деятельности фармкомпании или производимого ею препарата, констатировал судья. Подробнее...

2. Рынок онлайн-продаж в категории фармы обогнал одну из самых развитых категорий интернет-ритейла — продукты питания. Об этом свидетельствуют данные исследования Яндекса. Аналитики также изучили структуру спроса и поведение пользователей после поиска. Подробнее...

3. По оценке аналитиков, 80% препаратов из Перечня ЖНВЛП имеют один или несколько российских аналогов. К такому выводу пришли специалисты компании «Курсор». Они также подсчитали, сколько препаратов производится без использования российских субстанций и для скольких лекарств есть технологическая возможность производства по полному циклу. Подробнее...

4. Свыше трети опрошенных фармспециалистов отметили, что им приходится рекомендовать покупателям препараты, которые они не считают самыми лучшими. Более 54%, скорее, дали бы другую рекомендацию, если бы не были связаны обязательствами маркетинговых соглашений и планами продаж. Подробнее...

5. Типичный потребитель БАД в России — женщина с высшим образованием, с доходом свыше 90 тыс. руб. в месяц, которая начала принимать БАД после соответствующей консультации с врачом. Ценовая и физическая доступность продукта — в числе факторов, которые подросли в общей структуре мотивов выбора продукта по итогам III квартала. Подробнее...