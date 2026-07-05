Главные новости недели

1. RWB приобрел мажоритарную долю в «Еаптеке». Сделка стала частью стратегии компании по развитию направления «RWB Здоровье». Эксперты считают, что дело не ограничится только покупкой «Еаптеки».

2. Суд признал недействительной цепочку сделок по продаже аптечного бизнеса ГК «РОСТА» структурам «Эркафарм» и применил последствия недействительности. Для сторон это означает необходимость вернуться в первоначальное положение (до заключения соглашений), а для кредиторов «РОСТА» — увеличение конкурсной массы должника на 5,1 млрд руб.

3. Инспекция ФНС по Башкортостану подала в суд Санкт-Петербурга заявление о банкротстве ПАО «Фармсинтез». Счета компании уже заблокированы. Сейчас в ее портфеле девять препаратов.

4. Опубликован доработанный проект изменений в постановление № 1875 о национальном режиме при госзакупках. Ключевые поправки переносятся с 1 июля на 1 декабря 2026 года. Изменения в документ разработали после обращения ассоциаций.

5. Минздрав России выдал компании Swixx разрешение на регистрацию препарата «Минджуви», предназначенного для лечения диффузной крупноклеточной В-клеточной лимфомы. Это первый препарат с МНН тафаситамаб на российском рынке.