Главные новости недели

1. Правительство РФ расширило перечень СЗЛС: всего добавили 149 препаратов. В первый раздел включили инфузионные растворы, иммуноглобулины и антибиотики, а во второй раздел — противоопухолевые и орфанные средства. Как сообщили в пресс-службе правительства России, решение о расширении перечня принято на основании предложений, поступивших от производителей лекарств.

2. Минздрав России разработал порядок регулирования применения биодобавок. БАД будут включать в единый реестр через межведомственную комиссию. Заявителям дается пять дней на подачу заявки для проведения испытаний, а выборочные проверки будут проводиться раз в три года.

3. ПАО «Аптечная сеть 36,6» объявила о покупке аптечной сети «Трика», в которую входят четыре юрлица — ООО «Трика», ООО «Вега», ООО «Фарматун-6» и ООО «Фармацевтическая гильдия». В контур сделки войдут 45 аптек, большая часть из которых расположены в Москве и Московской области.

4. Арбитражный суд Тульской области аннулировал лицензию тульского предприятия «Интерфарма» на производство лекарств. Таким образом он удовлетворил иск Минпромторга России.

5. «Фармасинтез» вошел в капитал ижевского производителя диализных растворов «Рестер». Компания планирует модернизировать площадку и увеличить выпуск импортозамещающей продукции. Предприятие сможет выпускать более 1 млн пакетов диализных растворов в год.