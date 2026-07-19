Главные новости недели

1. «СоюзФарма» попросила правительство РФ ввести мораторий на штрафы за сбои в работе аптечных организаций по всей стране, связанных с установкой технических средств получения информации о товаре (ТС ПИоТ). Более 70% аптек жалуются на ежедневные ошибки. Ассоциация предлагает продлить переходный период, разрешить офлайн-продажи и повысить ответственность разработчиков.

2. За пять месяцев 2026 года выручка аптек выросла на 4% по сравнению с пятью месяцами 2025 года. В 2025 году и 2024 году рост за пять месяцев был двузначным — 12 и 17% соответственно. Общую выручку аптек все еще поддерживает органический рост точек фармацевтической розницы.

3. Минздрав РФ выдал компании Eisai разрешение на регистрацию в России оригинального препарата от бессонницы с МНН лемборексант. Других препаратов с таким МНН в реестре нет.

4. Госдума РФ рассмотрит законопроект с поправками в закон о проведении госзакупок. Предлагается допустить закупку по торговым наименованиям лекарств, увеличить порог закупок у СМП и наделить Минфин РФ полномочиями по разъяснению законодательства.

5. Финансирование федпроектов по борьбе с онкологией и управлению медицинской наукой сократилось за первое полугодие 2026 года, а проект «Развитие производства востребованных лекарственных препаратов и медицинских изделий» показал кассовое исполнение на 1711% выше плана. Общее исполнение нацпроектов составило 41,8% от плановых назначений.