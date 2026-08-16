Главные новости недели

1. Роспотребнадзор начал проверку в связи с сообщениями о продаже на маркетплейсах БАД для похудения, содержащих сибутрамин. Служба направила обращение в АКИТ с требованием изъять продукцию из обращения.

2. Компания «Амедарт» получила разрешение Минздрава России на клинические исследования отечественных аналогов препаратов для лечения муковисцидоза. Компания также проведет исследования первого биоаналога противоопухолевого препарата «Лорвиква», оригинальное лекарственное средство производит Pfizer.

3. В Татарстане суд оставил в силе предупреждение территориального органа ФАС, выданное компании «Авексима». Последняя разослала участникам рынка письмо, в котором утверждалось, что АО «Татхимфармпрепараты» нарушает ее интеллектуальные права и выпускает контрафактное лекарство.

4. Правительство РФ утвердило новый порядок уничтожения нелегальных изъятых лекарств. Владельцы таких препаратов будут самостоятельно организовывать уничтожение за свой счет в установленные сроки. Правила вступают в силу с марта 2027 года.

5. Расширены основания для ускоренного вывода лекарств на рынок в случае дефектуры. Теперь соответствующее разрешение могут выдать только при отсутствии полного цикла производства препарата в России.