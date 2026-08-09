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Главные новости недели

09.08.2026
13:10
ДинаКоблова
Представляем топ-5 событий недели, опубликованных в ленте новостей «ФВ».
Фото: Фармацевтический вестник

1. Комиссия Минздрава РФ по формированию лекарственных перечней рассмотрела девять заявок на включение в Перечень ЖНВЛП. Из них рекомендованы к включению четыре препарата.

2. «Аптечная сеть 36,6» заявила о приобретении сети «Диалог». Сделка укрепляет позиции компании в московском регионе, где месяцем ранее она приобрела аптечную сеть «Трика». Группа «Ригла-Здравсити» закрыла сделку в Воронежской области по покупке сети «Здоровый город». Сеть приросла 55 аптеками в регионе, что позволит ей стать лидером рынка с долей в 12%.

3. Российская дочка Dr. Reddy’s приобрела права на портфель компании «ВЕРТЕКС» из трех гинекологических препаратов. Сделка распространяется на территорию России с последующим расширением присутствия на рынках стран СНГ.

4. Компания «Биокад» прокомментировала слухи о сокращении числа сотрудников после смены стратегии и решении сосредоточиться на биологических и генотерапевтических препаратах. Производитель не увидел рисков для репутации бренда работодателя и сообщил, что многие сокращенные уже нашли новую работу.

5. Ассоциация «СоюзФарма» предложила правительству России внести поправки в порядок оборота биодобавок, назначаемых медицинскими работниками. Такие добавки должны продаваться исключительно в аптеках, а покупка БАД на маркетплейсах несет риски для пациента, считают в ассоциации. В отрасли неоднозначно оценили эту инициативу.

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