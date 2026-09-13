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Главные новости недели

13.09.2026
13:25
ДинаКоблова
Представляем топ-5 событий недели, опубликованных в ленте новостей «ФВ».
Фото: Фармацевтический вестник

1. Минздрав РФ опубликовал обновленный перечень взаимозаменяемых препаратов. Список обязателен для врачей при назначении терапии и для аптечных работников при консультировании о замене препаратов.

2. ФАС России заподозрила компании «Тева» и «Гротекс» в недобросовестной конкуренции из-за выпуска дженериков апиксабана до истечения патента «Пфайзер Инновации». Оригинальный препарат «Эликвис» защищен до февраля 2027 года. Ранее «Тева» подала иск к «Пфайзер Инновации» о защите исключительных прав.

3. Арбитражные суды взыскали с «Медицинской исследовательской компании» в пользу фирмы «Приоритет-Фарм» более 1,02 млрд руб. в споре о неисполнении контракта по поставкам препарата «Трилекса». Кассационная инстанция оставила без изменения акты нижестоящих судов, несмотря на жалобы обеих сторон спора.

4. Центр им. Гамалеи проводит электронный аукцион на выполнение научно-исследовательской работы по сбору и характеристике клинических образцов протоковой аденокарциномы поджелудочной железы. Начальная максимальная цена контракта составляет 75,9 млн руб.

5. ФАС России инициировала четыре иска к фармкомпании «Аксельфарм» о взыскании прибыли от реализации незаконно выведенных на рынок дженериков. Общая сумма, которую надлежит перечислить в федеральный бюджет, превышает 2 млрд руб.

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