Острый дефицит кадров сдерживает экспансию китайских фармкомпаний за рубеж

Стремительное развитие КНР как центра клинических испытаний (КИ) инновационных лекарств опережает темпы подготовки кадров, готовых работать на глобальном уровне, сообщили топ-менеджеры фармацевтической отрасли агентству Reuters. Ведущим китайским производителям, в том числе Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals и CanSino Biologics, остро не хватает специалистов с международной экспертизой для продвижения разработок на внешние рынки.

Согласно данным IQVIA, в 2025 году китайские фармацевтические и биотехнологические компании провели подавляющее большинство (88%) КИ внутри своей страны. На долю США пришлось только 5%. Это связано, в частности, с особенностями политики американского регулятора: Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США нередко отклоняет заявки на регистрацию препаратов, изученных только на добровольцах китайского происхождения. Ведомство требует результаты глобальных многоцентровых исследований, поскольку они дают более объективную картину, необходимую для учета специфики медицинской практики и популяции пациентов в Соединенных Штатах.

В беседе с новостным агентством бывший директор Центра оценки и исследования лекарственных средств (CDER) в FDA Ричард Паздур пояснил, что исследования, ограниченные Китаем, не обязательно дадут такие же результаты в других странах. Международные КИ помогают сопоставлять параметры эффективности и безопасности препаратов на разных расах и этнических группах. Этот подход разделяет японский регулятор — Агентство по лекарственным средствам и медицинским изделиям (PMDA) неотступно требует проверки фармпродукции на японцах, даже если это мешает притоку инноваций.

В интервью Reuters председатель Совета директоров компании Hengrui, специализирующейся на раковых и метаболических заболеваниях, Сунь Пяоян отметил, что для организации масштабных КИ в разных регионах и коммерциализации препаратов за пределами КНР нужен высококвалифицированный персонал. Однако в китайской фарминдустрии наблюдается недостаток профессионалов, разбирающихся в международных стандартах, регуляторных процедурах и межкультурном управлении, указал он.

По словам гендиректора CanSino, которая выпускает вакцины, Юй Сюэфэна, наибольшие сложности возникают при проведении зарубежных КИ, подготовке документации для разных регуляторных органов и построении международных маркетинговых стратегий. Он также добавил, что раньше Китай практически не поставлял инновационные лекарства на мировые рынки.

Как указывают эксперты, хотя дефицит опытных кадров — глобальная проблема, в КНР она стоит особенно остро. Опрос ICON показал, что работники биотехнологического сектора в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) почти в три раза чаще, чем их коллеги в других государствах, отмечали негативные последствия нехватки кадров для своих организаций. При этом внутри АТР ситуация неоднородна: Индия выигрывает за счет развитой сферы аутсорсинга, а Япония — благодаря общей зрелости фармсектора и его интеграции в мировую систему. В Китае же стремительный рост рынка привел к кадровому голоду.

За последние два десятилетия Пекин значительно усилил свои позиции в создании лекарств. По оценкам IQVIA, в 2025 году на долю страны пришлось 32% всех КИ в мире, тогда как в 2009-м показатель составлял всего 2%. Грядущее истечение патентной защиты на высокодоходные препараты западных фармгигантов и фармпроизводителей подстегнуло поиск новых методов лечения. Это увеличило количество и стоимость сделок с представителями фармацевтического и биотехнологического сектора КНР — с 318 млн долл. в 2016 году до примерно 138 млрд долл. в 2025-м, выяснили аналитики Pharmcube. За первую половину 2026 года сумма превысила отметку в 110 млрд долл. Однако без специалистов с международной подготовкой Китай не сможет эффективно продвигать свои медикаменты в мире, считает глава отдела КИ в американской Florence Healthcare, специализирующейся на программном обеспечении в области здравоохранения, Кэтрин Грегор.

Hengrui намерена наращивать инвестиции в обучение собственных сотрудников и активнее привлекать экспертов с международной практикой, но признает их востребованность во всех уголках планеты, что толкает вверх затраты на рекрутинг. В CanSino профильная команда, отвечающая за регуляторные процессы и связанные с исследованиями вопросы, перенимала опыт у международных консультантов.

Китайские фармкорпорации обращаются к иностранным партнерам, что тормозит реализацию планов по выходу на глобальный рынок, но не срывает их полностью, пояснил специалист по найму руководителей в фармотрасли из Smith Hanley Associates Нихар Парикх. Кроме того, по его наблюдениям, часть кандидатов из-за рубежа настороженно относится к долгосрочным международным планам китайских предприятий, а предлагаемые ими условия труда порой хуже, чем у западных конкурентов.