Главные новости недели

1. Доля зарубежных оригинальных лекарств в клинисследованиях почти сравнялась с долей российских. В 2022 году Минздрав одобрил 739 клинических исследований, это на 19% меньше по сравнению с 2018 годом, подсчитали специалисты консалтинговой компании Sciencefiles. Количество стран, компании из которых получали одобрение, за последние девять лет стало минимальным. Больше всего исследовалось российских дженериков – 56%, зарубежных воспроизведенных лекарств было 13%. Доля зарубежных оригинальных лекарств в клинисследованиях почти сравнялась с долей российских – 16 и 15% соответственно. Подробнее…

2. Правительство упростило проверку сведений в заявлении соискателя лицензии на производство биомедицинских клеточных продуктов (БМКП). Заявитель должен подавать их через портал госуслуг с помощью электронной подписи, а вместо копий документов достаточно будет предоставить их реквизиты. Также срок рассмотрения обращения был сокращен до пяти рабочих дней. Документ вступает в силу с 1 сентября 2023 года. Подробнее…

3. Bloomberg Businessweek сообщил, что компания GSK с 1978 года знала о том, что препарат «Зантак» (ранитидин) связан с риском возникновения рака, но все равно продавала его. Журналисты проанализировали судебные документы, а также исследования, стенограммы FDA и заявки на одобрение препаратов. В декабре прошлого года GSK заявила, что «последовательных или надежных доказательств» того, что лекарство вызывает рак, не существует. Подробнее…

4. Национальную процедуру регистрации медизделий на уровне ЕАЭС продлили до конца 2025 года. Это обеспечит плавное формирование их общего рынка в рамках союза, считают в ЕЭК. Ранее такая возможность была предусмотрена до конца 2022 года. Предполагалось, что с 1 января 2023 года регистрация медицинских изделий будет осуществляться только в соответствии с союзным правом. Подробнее…

5. Эксперты обсудили актуальные вопросы отрасли на конференции «PROекции будущего». Она состоялась в Сочи 9—10 февраля. Так, по данным AlphaRM, на аптечном рынке продолжается консолидация. При этом наблюдается оживление рынка с точки зрения сделок, и этот тренд продолжится в 2023 году. Прогноз на 2023 год — рост фармацевтического рынка на 8% в рублях, преимущественно за счет инфляционных процессов. Подробнее…