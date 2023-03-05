Главные новости недели

1. Минздрав предлагает сделать платным получение бумажного свидетельства об аккредитации специалиста. Размер госпошлины составит 4700 руб. Это объясняется тем, что прошедшему аккредитацию специалисту не требуется наличие какого-либо подтверждающего документа для осуществления фармацевтической деятельности, а в случае необходимости предусмотрен быстрый способ получения выписки о прохождении аккредитации. Изготовление же бланков свидетельств и их оформление требует затрат. Подробнее…

2. «Биокад» не согласился с результатами проведенного офсетного конкурса на поставку лекарств, подав жалобу в ФАС. Контракт выиграл «Р-Фарм», вчетверо снизив начальную максимальную цену – с 4,2 млрд до почти 1,1 млрд руб. Также на этой неделе стало известно о приостановке определения поставщика еще по двум офсетным контрактам. На них также обратились с жалобой. Подробнее…

3. ЦРПТ подвел итоги эксперимента маркировки БАД и антисептиков. По данным оператора, в пилотном проекте по маркировке биологически активных добавок участвовали более 4,7 тыс. компаний, промаркировано свыше 5,2 млн упаковок биодобавок. Было проведено более 50 испытаний по нанесению кодов как на отечественную, так и на импортную продукцию. В рамках эксперимента по маркировке антисептической продукции приняли участие свыше 8,2 тыс. предприятий. Подробнее…

4. Основателя группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля госпитализировали в кардиоцентр. Он пройдет там плановые обследования. Как объяснил адвокат Антон Кожемякин, это не экстренная госпитализация, а плановое обследование, на которое бизнесмена собирались отправить давно из больницы «Матросской тишины». В связи с этим Измайловский райсуд Москвы отложил на 10 марта заседание по делу бизнесмена. Подробнее…

5. Зарплатный максимум для фармацевта в аптеках Москвы составляет 130 тыс. руб., Санкт-Петербурга — 110 тыс. руб., Екатеринбурга — 90 тыс. руб. Обзор зарплат на позицию «Фармацевт» по итогам февраля представил Исследовательский центр рекрутингового ресурса SuperJob. Наиболее востребованы на рынке труда фармацевты с отличным знанием ассортимента лекарственных препаратов и опытом работы от двух лет. Уровень зарплаты таких специалистов в Москве колеблется в диапазоне 70—90 тыс. руб. Подробнее…