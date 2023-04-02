Главные новости недели

1. Росздравнадзор заявил о том, что поставки препарата от диабета «Оземпик» продолжатся. В ноябре в надзорный орган поступило уведомление от Novo Nordisk о планируемом прекращении поставок на территорию России препарата «Оземпик». Согласно существующему законодательству любой производитель лекарственных препаратов обязан за год предупредить об этом. Поэтому компания-производитель продолжит поставлять препарат «Оземпик» как минимум до декабря 2023 года. Подробнее…

2. Ветеринарные производители разработали проект, вводящий в отрасль понятие «дефектура». Они предлагают также создать список значимых лекарств, попадающих под риск дефицита. Документ был представлен на открытом заседании в организации «Деловая Россия» Ассоциацией ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ). Он разработан по образцу медицинской и фармацевтической отраслей, где термины «дефектура» и «риск возникновения дефектуры» используются уже давно. Подробнее…

3. В Москве возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота гепатопротекторного лекарственного средства «Лаеннек». Следователи еще в феврале провели проверочную закупку, лекарство незаконно сбывали в интернете. Накануне стало известно о смерти студентки из-за приема такого препарата, еще один человек находится под наблюдением врачей. О прямой связи между этими событиями правоохранительные органы не сообщали. Подробнее…

4. Американская фармкомпания Eli Lilly заключила с швейцарской Swixx BioРharma соглашение о передаче прав на ввоз лекарств и их реализацию на территории России. Также это обеспечит выполнение текущих обязательств в отношении локального производства, сообщили «ФВ» в пресс-службе российского представительства Eli Lilly. Ранее telegram-канал «Право на здоровье» сообщил, что компания окончательно уходит из страны, а российский бизнес передадут Swixx BioРharma. Процесс будет происходить аналогично уходу американской Bristol-Myers Squibb. Подробнее…

5. Правительство внесло изменения в положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов. До 1 сентября 2024 года Минздрав России совместно с ЦРПТ должны провести мониторинг выгрузки инструкций в систему мониторинга движения лекарственных препаратов субъектами обращения лекарственных средств и предоставить отчет об этой работе правительству. Также были приняты другие изменения. Подробнее…