Главные новости недели

1. В фармотрасли произошли крупные кадровые перестановки. Бывший коммерческий директор «Сбер Еаптеки» Евгения Ламина, ранее перешедшая на работу в азербайджанскую компанию Avromed, займется созданием сети производственных аптек в России. Бывший владелец «Джи Ди Пи» Владимир Нестеренко возглавил «Нанолек». Гендиректор АО «Фармстандарт» Григорий Потапов ушел в отставку по собственному желанию. Глава Центра «Вектор» Ринат Максютов уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия».

2. Агентство RAEX составило предметный рейтинг высших учебных заведений. Впервые в нем появилось направление «фармация». Лидером рейтинга в этом направлении стал Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, набравший 100 баллов. На втором месте — МГУ им. М.В. Ломоносова (86,17 балла), тройку лидеров замыкает Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова (76,31). Подробнее…

3. Минздрав выступил против законопроекта о запрете рекламы безрецептурных лекарств на телевидении и радио. В ведомстве считают, что это создаст нагрузку на систему здравоохранения и спровоцирует частые обращения к врачу. Ранее в январе документ был повторно внесен в Госдуму для рассмотрения. Такую рекламу предлагается оставить только на специализированных телеканалах и в специальных радиопрограммах с участием медицинских и фармацевтических работников. Подробнее…

4. Минздрав изменил индикатор риска при контроле обращения лекарственных средств. В начале марта ведомство опубликовало соответствующий проект. Предполагалось, что определять корректность работы аптек и фармскладов будут по трем индикаторам. В итоговую версию вошел только один из них. Согласно принятому документу, риски проведения проверок повышаются, если регулятор выявит в аптеке рост в два и более раза приобретения и продажи лекарств из списка предметно-количественного учета в сравнении с другими аптеками региона. Подробнее…

5. В инструкции 12 препаратов будут добавлены новые побочные действия по рекомендации Минздрава. По новой информации семаглутид и эксенатид могут вызывать холангит и холестатическую желтуху. Диметилфумарата способен вызывать нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы, кожи и подкожных тканей, а также серьезные оппортунистические инфекции. Также Минздрав рекомендовал добавить новые побочные действия в инструкции противодиабетических лекарств и препаратов, понижающих секрецию желез желудка: омепразол, пантопразол, рабепразол, лансопразол, эзомепразол, декслансопразол, ликсисенатид, лираглутид и дулаглутид. Подробнее…