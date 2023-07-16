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Главные новости недели

16.07.2023
14:20
Артем Косенок
Представляем TOP5 событий недели, опубликованных в ленте новостей «ФВ».

1. Компания «Фармновации» добилась аннуляции регудостоверения на препарат «Промомеда» под торговой маркой «Цефотаксим + сульбактам». По мнению истца, он был зарегистрирован раньше сроков, предусмотренных режимом эксклюзивности данных (data exclusivity). Такое решение принял Девятый арбитражный апелляционный суд. Это первое дело о защите эксклюзивности, в котором регистрационное удостоверение было аннулировано судом. Подробнее…

2. Федеральный аккредитационный центр назвал самые частые причины недопуска к аккредитации фармспециалистов в 2023 году. Как выяснилось, прежде всего это происходит из-за неполного комплекта документов. Подобные ситуации выявлялись в 41% проверенных комплектов документов. Подробнее…

3. Из Госреестра отозвали 16 регудостоверений препаратов. Часть исключенных лекарственных средств производится в России.  Регуляторные решения в отношении всех лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей. Подробнее…

4. Росздравнадзор выявил очередной фальсифицированный лекарственный препарат. Уполномоченный представитель производителя, компания «Рош-Москва», проинформировала регулятора о фальсификации лекарственного препарата «Окревус» серии К0593В12. В компании заверили, что не использовали этот номер серии при производстве препарата для лечения рассеянного склероза. Подробнее…

5. Зампреду правительства КЧР Ирине Гербековой изменили меру пресечения по делу о хищении при закупках лекарств. Она арестована на два месяца и переведена из больницы в специальный блок содержания. Ранее Гербекова находилась под домашним арестом. В конце июня стало известно о том, что ФСБ совместно с МВД обнаружили организованное преступное сообщество. Предварительно ущерб от действий подозреваемых превысил 100 млн руб. Всего задержаны семь человек. Подробнее…

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