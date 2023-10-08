Главные новости недели

1. На этой неделе стало известно о ряде кадровых перестановок. Нелли Игнатьева покинула пост исполнительного директора РААС спустя 14 лет работы в ассоциации. На ее место выбран Александр Опарин. Также в компании «Авексима» впервые с момента ее основания назначен новый генеральный директор: вместо Елены Ткаченко, занявшей пост председателя совета директоров, компанию возглавит Иван Халепо. Кроме того, в российском подразделении Sandoz новым гендиректором назначена Анна Бочкарева, у предыдущего главы компании закончился контракт в России.

2. Минздрав включил в перечень ПКУ препараты для медикаментозного аборта — мизопростол и мифепристон. В июле на пленарном заседании Госдумы глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что необходимо ограничить продажи препаратов для прерывания беременности — их нужно внести в перечень предметно-количественного учета. В ведомстве считают, что есть злоупотребления по этому направлению. Кроме того, в список добавили «Феназепам» и «Лирику». Подробнее…

3. Зарубежные и отечественные компании отозвали из Госреестра шесть регудостоверений лекарств. В числе компаний-владельцев Eli Lilly, MSD (в США и Канаде — Merck&Co), Aspen Pharma, «Р-Фарм». Регуляторные решения в отношении всех лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей. Среди исключенных препаратов есть инсулин, средство для лечения COVID-19 и некоторые другие. Подробнее…

4. Аптеки заявляют о способности маркетплейсов забрать с рынка самые маржинальные товары. Они находятся в более выгодном положении, потому что не обременены лицензиями и необходимостью заниматься аккредитацией фармспециалистов. Об этом заявил генеральный директор АС «Ригла» Александр Филиппов. Он обратился к депутату Госдумы Евгению Нифантьеву с просьбой защитить аптечный рынок и отрегулировать деятельность маркетплейсов. Подробнее…

5. Журнал Forbes опубликовал рейтинг 50 крупнейших иностранных компаний в России в 2023 году. В список попали пять фармацевтических компаний: Bayer, Novartis, Sanofi, AstraZeneca и Abbott Laboratories. Также на этой неделе российский Forbes опубликовал TOP100 крупнейших компаний России по чистой прибыли. В рейтинг попали две фармацевтические компании — «Фармстандарт» и «Отисифарм».