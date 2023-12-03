Главные новости недели

1. Российский дистрибьютор «Аксельфарм» подал иск к AstraZeneca и Роспатенту. Компания требует через суд выдать принудительную лицензию на использование патента на осимертиниб. Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы отклонил иск AstraZeneca, которая требовала отменить регистрацию дженерика своего противоопухолевого препарата. Подробнее...

2. Генпрокуратура просит суд назначить основателю компании «Биотэк» Борису Шпигелю наказание в виде 12 лет строгого режима. Свою позицию обозначило обвинение в ходе прений. Защита настаивает, что обвинение построено на домыслах и вольных трактовках телефонных переговоров. Прокуратура также запросила сроки и для других фигурантов дела. Подробнее…

3. Из Госреестра отозвали шесть регудостоверений лекарств. Информация об этом опубликована на сайте ГРЛС. Так, исключены четыре РУ на препараты компании «ПФК Обновление», и по одному у «Акрихина» и GSK. Также из Госреестра была отозвана одна фармсубстанция. Подробнее…

4. Количество продавцов БАД на маркетплейсах выросло в 5—6 раз. Доля онлайн-площадок в общих продажах биодобавок в 2023 году составит около 19%. Такую оценку на конференции «Что происходит на рынке БАД» привела основатель ГК «Сириус» Валентина Марченкова. Согласно ее информации, с 2020 года рынок БАД на маркетплейсах вырос в 20 раз. Подробнее...

5. У противовирусного препарата «Ингавирин» может появиться дженерик в России. Его планирует выпускать «Базис-Метигринс» совместно с индийской Synmedic. Минздрав выдал компании разрешение на проведение I фазы клинического исследования фармакокинетики и биоэквивалентности «Ингавирина» и его дженерика от Synmedic. В «Валенте Фарм», которая владеет правами на оригинальное средство, от комментариев отказались. Подробнее…