Главные новости недели

1. Минздрав РФ утвердил порядок применения клинических рекомендаций, который вступит в силу с 1 января 2026 года. Документ уточняет, что врачи могут выбирать тактику лечения с учетом индивидуальных особенностей пациента, а сами рекомендации не станут предметом госконтроля качества медпомощи. Подробнее...

​2. Рост выручки аптек замедлился: за 10 месяцев 2025 года он составил 11% против 15% годом ранее. Аналитики AlphaRM связывают это с уменьшением темпов роста среднего чека, при этом лидером рынка остается сеть «Апрель» с 9,5 тыс. точек. Подробнее...

3. Аптечная сеть «Ригла» взяла в долгосрочную аренду 62 точки московской сети «Столичные аптеки». Эта сделка увеличила долю «Риглы» на московском рынке до 12,5%, общее количество аптек сети в столице достигло 845. Подробнее...​

4. Губернатор Курской области поручил отстранить гендиректора государственной сети «Курская фармация» Игоря Осипова и передать материалы проверки в правоохранительные органы. Руководство предприятия обвиняют в саботаже проверок и создании угрозы банкротства сети, отвечающей за льготное лекарственное обеспечение. Подробнее...

5. Президент РФ подписал указ о Стратегии развития здравоохранения до 2030 года, где главным приоритетом назван технологический суверенитет. Ключевая цель — довести долю отечественных препаратов полного цикла в Перечне ЖНВЛП до 90%. Подробнее...