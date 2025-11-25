Novo Nordisk не смогла доказать эффективность семаглутида в лечении болезни Альцгеймера

Семаглутид — активный компонент известных препаратов от диабета 2-го типа и ожирения «Оземпик», Wegovy, «Ребелсас» — оказался не эффективен при болезни Альцгеймера. Его разработчик и производитель Novo Nordisk сообщил об этом в пресс-релизе.

Датская фармацевтическая компания опубликовала результаты III фазы клинических испытаний (КИ) — Evoke и Evoke+. В них участвовали 3808 человек в возрасте от 55 до 85 лет с легкими когнитивными нарушениями или деменцией.

Спустя два года препарат не смог замедлить прогрессирование патологии по шкале CDR-SB (всего шесть критериев: память, ориентация во времени и пространстве, способность мыслить и решать проблемы, социальная активность, хобби и повседневная жизнь, самообслуживание). Однако у пациентов отмечено улучшение нескольких биомаркеров, связанных с Альцгеймером. Конкретные показатели Novo Nordisk не раскрыла, пообещав представить их на конференции в декабре.

Указывается, что оба исследования будут полностью прекращены.

Реакция рынка

Акции Novo Nordisk упали на 6% после обнародования данных. По словам аналитиков, опрошенных Reuters, рынок отреагировал «слишком резко», учитывая, что в сентябре компания предупреждала о небольшом шансе на положительный исход, сравнив КИ с «лотерейным билетом».

Однако, как указывает агентство, инвесторы реагируют не столько на саму новость, сколько на общий негативный фон вокруг корпорации в 2025 году.

Тяжелый год

Для Novo Nordisk он складывается неудачно. После роста выручки на 36% в 2023 году и 25% в 2024-м темпы роста продаж постепенно падают. В III квартале 2025-го Wegovy принес 3,1 млрд долл. (+18% год к году), а «Оземпик» — 4,7 млрд долл. (+3%). К концу года общие доходы прогнозируются в районе 45—47 млрд долл. (+8 — +11%).

Капитализация обрушилась более чем на 67% за год, с 604 млрд долл. в июне 2024-го до менее 200 млрд долл. в ноябре 2025-го.

В начале ноября датский фармгигант проиграл Pfizer бурные торги за разработчика препаратов от ожирения Metsera. В июле сменился генеральный директор: Ларса Фруергаарда Йоргенсена заменил Мазиар Майк Дустдар. После прихода на пост он распорядился о сокращении штата на 9 тыс. человек (11% от общего числа сотрудников).

О конкуренции

Тем временем процветает главный конкурент на рынке диабета и ожирения — фармгигант Eli Lilly. Его рыночная стоимость достигла 1 трлн долл. Все благодаря ажиотажному спросу на тирзепатид, который входит в состав лекарств Mounjaro и Zepbound. В III квартале 2025 года вместе они заработали американскому концерну 10,1 млрд долл. (+131%).

Этот медикамент не раз показывал большую эффективность, чем семаглутид, в прямых сравнительных исследованиях по всем показателям: среднее снижение веса (20% против 14%), уменьшение объема талии (18,4 см против 13 см), число участников, которым удалось похудеть более чем на 10% (80% против 60,5%), 15% (65% против 40%) и 25% (32% против 16%) от исходных значений.

О препаратах от болезни Альцгеймера

Всего одобрено два препарата. Один из них принадлежит Eli Lilly — Kisunla (донанемаб/donanemab), зарегистрированный Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в июле 2024 года. В КИ он замедлил ухудшение когнитивных функций на 35% за 18 месяцев.

Другой — Leqembi (леканемаб/lecanemab), созданный Eisai и Biogen. FDA разрешило его применение в июле 2023 года. Он замедляет прогрессирование деменции на 27% за тот же период.

Хотя их действие признано статистически значимым, на практике это лишь обеспечивает более мягкое течение болезни. Оба лекарства помогают только на ранних стадиях, требуют регулярных внутривенных инфузий, дорого стоят (от 26 тыс. до 32 тыс. долл. в год) и могут вызывать опасные побочные эффекты, в частности, отек мозга.

Болезнь Альцгеймера остается сложной задачей для фармотрасли. На прошлой неделе Johnson & Johnson досрочно прекратила II фазу КИ своего препарата от этого заболевания посдинемаб/posdinemab, который не смог доказать действенность. В конце 2022 года та же участь постигла в III фазе КИ аналогичную разработку швейцарской Roche — гантенерумаб/gantenerumab.